Кулеба о рукопожатии Орбана с Путиным: "Надеюсь, он вымыл руки"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью France 24.

Кулебу попросили отреагировать на недавнюю встречу Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае, где первый также назвал захватническую войну России "военной операцией".

На встрече Орбан пожал руку Путину, чьего ареста за военные преступления в Украине добивается Международный уголовный суд в Гааге.

"Надеюсь, он (Орбан) хотя бы вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным", – коротко ответил Дмитрий Кулеба.

Напомним, Путин и Орбан 17 октября встретились в Китае. Это было первой за более чем год встречей Путина с лидером страны-члена ЕС, и первой с начала полномасштабной войны – члена НАТО.

В апреле 2022 года в Москву для встречи с Путиным приезжал Карл Негаммер, канцлер Австрии, которая является внеблоковым государством.

Из-за переговоров Путина с Орбаном послы НАТО в Будапеште провели встречу на фоне обеспокоенности союзников НАТО сближением Венгрии с Россией.