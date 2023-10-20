Литва закуповує підводні системи нагляду для охорони терміналу СПГ у Клайпеді

Голова Комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас повідомив, що для кращого захисту Клайпедського терміналу скрапленого природного газу (СПГ) вже закуповують системи, які дадуть змогу краще контролювати можливі підводні загрози.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

"Термінал СПГ уже купує (систему. – Ред.), яка посилить нашу здатність контролювати загрози під водою", – заявив він після засідання комітету, на якому обговорювалася ситуація із захистом критичної інфраструктури.

"До кінця року в нас з'являться підводні потужності, які дадуть нам змогу контролювати різні безпілотні об'єкти під водою та управляти цими ризиками", – додав Кащюнас.

Він підкреслив, що системи безпеки закуповують не тільки для охорони терміналу СПГ, а й для захисту інших компаній енергетичного сектора.

За його словами, всі придбання систем безпеки, які обговорювали в комітеті, було заплановано і реалізовано ще до інциденту на газопроводі Balticconnector, що з'єднує Фінляндію та Естонію.

"Роботу вели і до цього моменту. Природно, різні інциденти в Балтійському морі посилюють необхідність бути ще більш стійкими і вживати більше заходів", – сказав Кащюнас.

За його словами, йдеться не тільки про посилення захисту окремих компаній або об'єктів, а й усього Клайпедського порту.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Центральна кримінальна поліція вже завершила технічне розслідування пошкодження Balticconnector. Раніше в поліції припустили, що, можливо, пошкодження спричинене механічною силою.

Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.