Литва закупает подводные системы наблюдения для охраны терминала СПГ в Клайпеде

Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас сообщил, что для лучшей защиты Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) уже закупают системы, которые позволят лучше контролировать возможные подводные угрозы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

"Терминал СПГ уже покупает (систему. – Ред.), которая усилит нашу способность контролировать угрозы под водой", – заявил он после заседания комитета, на котором обсуждалась ситуация с защитой критической инфраструктуры.

"До конца года у нас появится подводные мощности, которые позволят нам контролировать различные беспилотные объекты под водой и управлять этими рисками", – добавил Кащюнас.

Он подчеркнул, что системы безопасности закупают не только для охраны терминала СПГ, но и для защиты других компаний энергетического сектора.

По его словам, все приобретения систем безопасности, которые обсуждали в комитете, были запланированы и реализованы еще до инцидента на газопроводе Balticconnector, соединяющем Финляндию и Эстонию.

"Работу вели и до этого момента. Естественно, различные инциденты в Балтийском море усиливают необходимость быть еще более устойчивыми и принимать больше мер", – сказал Кащюнас.

По его словам, речь идет не только об усилении защиты отдельных компаний или объектов, но и всего Клайпедского порта.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Центральная криминальная полиция уже завершила техническое расследование повреждения Balticconnector. Ранее в полиции предположили, что, возможно, повреждение вызвано механической силой.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива