Фінляндія завершила технічне розслідування пошкодження газогону Balticconnector

Поліція Фінляндії в четвер оголосила, що завершила технічну частину розслідування розгерметизації газопроводу Balticconnector – огляд місця пошкодження, після чого передала зібрані докази для аналізу.

Про це йдеться в заяві поліції, яку цитує "Європейська правда".

Під час технічної частини слідства фінські правоохоронці співпрацювали з Прикордонною службою та Силами оборони – зокрема, для кількох занурень на пошкоджену ділянку на глибині кількох десятків метрів.

Хоча технічне розслідування аварії Balticconnector завершилось, у районі пошкодження далі перебуватимуть слідчі та інші органи влади. Далі правоохоронці продовжать розслідування на території довкола місця пошкодження.

Зразки, зібрані під час слідчих дій, передадуть до Центральної криміналістичної лабораторії кримінальної поліції Фінляндії для аналізу, додали в повідомленні.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Генсек НАТО розповів, що після диверсії на "Північних потоках" восени 2022 року Альянс вжив додаткових кроків для захисту підводної інфраструктури, але гарантовано захистити такі об’єкти практично неможливо.

Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.