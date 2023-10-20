Міжнародний кримінальний суд: кібератака у вересні була спробою викрадення даних

Міжнародний кримінальний суд у п’ятницю заявив у п'ятницю, що кібератака, якої він зазнав у вересні, була спробою шпигунства, спрямованою на підрив його мандату з розслідування воєнних злочинів у всьому світі.

Про це йдеться в заяві суду, яку цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

МКС каже, що не може підтвердити, хто стоїть за атакою, і публічно не коментує, чи вдалось зловмисникам викрасти конфіденційні дані під час вересневої атаки.

"Наявні на сьогоднішній день докази вказують на цілеспрямовану і витончену атаку з метою шпигунства. Тому атаку можна трактувати як серйозну спробу підірвати мандат Суду", – йдеться в заяві суду.

Водночас в МКС пообіцяли в разі підтвердження витоку даних поінформувати про це тих, кого ці викрадені дані безпосередньо стосуються.

В установі також кажуть, що останнім часом зазнають "щоденних" спроб атаки на інформаційні системи. Це може вказувати на те, що МКС і його працівники можуть стати мішенню дезінформаційних кампаній.

Суд не вперше стає об’єктом міжнародного шпигунства. Минулого року Нідерланди заявили, що запобігли проникненню до суду російського шпигуна Сергєя Черкєсова під виглядом стажера з Бразилії. У березні йому оголосили звинувачення у США.

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд розслідує воєнні злочини і злочини проти людяності в Україні, а в березні видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку з депортацією українських дітей.