Международный уголовный суд (МУС) в пятницу заявил, что кибератака, которой он подвергся в сентябре, была попыткой шпионажа, направленной на подрыв его мандата по расследованию военных преступлений во всем мире.

Об этом говорится в заявлении суда, сообщает "Европейская правда".

МУС говорит, что не может подтвердить, кто стоит за нападением, и публично не комментирует, удалось ли злоумышленникам похитить конфиденциальные данные во время сентябрьской атаки.

"Имеющиеся на сегодняшний день доказательства указывают на целенаправленную и изощренную атаку с целью шпионажа. Поэтому атаку можно трактовать как серьезную попытку подорвать мандат Суда", – говорится в заявлении.

В то же время в МУС пообещали в случае подтверждения утечки данных проинформировать об этом тех, кого эти похищенные данные непосредственно касаются.

В учреждении также говорят, что в последнее время испытывают "ежедневные" попытки атаки на информационные системы. Это может указывать на то, что МУС и его сотрудники могут стать мишенью дезинформационных кампаний.

Суд не впервые становится объектом международного шпионажа. В прошлом году Нидерланды заявили, что предотвратили проникновение в суд российского шпиона Сергея Черкесова под видом стажера из Бразилии. В марте ему объявили обвинения в США.

Как известно, Международный уголовный суд расследует военные преступления и преступления против человечности в Украине, а в марте выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с депортацией украинских детей.