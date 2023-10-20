Фінляндія перевіряє причетність китайського судна до пошкодження Balticconnector
Поліція Фінляндії в п’ятницю повідомила, що розслідування пошкодження підводного газопроводу Balticconnector наразі зосереджене на ролі судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу, яке зафіксували біля місця інциденту, коли той стався.
Про це йдеться в заяві фінської поліції, яку цитує "Європейська правда".
У межах кримінального розслідування поліція Фінляндії встановила, що пересування судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу збігається з часом і місцем пошкодження газопроводу. Тому розслідування зараз зосереджене на ролі цього судна.
"Ми будемо співпрацювати з китайською владою для того, щоб встановити роль цього судна. Фінська поліція також має офіцера зв'язку в Китаї, який може займатися цим питанням на місці", – пояснив керівник розслідування Рісто Лохі.
Правоохоронці також додали, що попереднє технічне розслідування, завершене напередодні, підтверджує версію про зовнішнє механічне пошкодження Balticconnector, а версія про імовірний вибух на газогоні не підтверджується.
"Нещодавно на морському дні було знайдено величезну грудку ґрунту, що містить, ймовірно, надзвичайно важкий об'єкт. Зараз ми досліджуємо, що це за об'єкт і чи пов'язаний він з пошкодженням трубопроводу", – додав Лохі.
Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.
Раніше повідомляли, що Центральна кримінальна поліція Фінляндії в межах розслідування інциденту перевіряє інформацію про судна, які перебували в районі на той момент – Newnew Polar Bear, що ходить під прапором Гонконгу, та російський корабель "Севморпуть".
Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.