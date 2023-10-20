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Фінляндія перевіряє причетність китайського судна до пошкодження Balticconnector

П'ятниця, 20 жовтня 2023, 17:32

Поліція Фінляндії в п’ятницю повідомила, що розслідування пошкодження підводного газопроводу Balticconnector наразі зосереджене на ролі судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу, яке зафіксували біля місця інциденту, коли той стався.

Про це йдеться в заяві фінської поліції, яку цитує "Європейська правда".

У межах кримінального розслідування поліція Фінляндії встановила, що пересування судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу збігається з часом і місцем пошкодження газопроводу. Тому розслідування зараз зосереджене на ролі цього судна.

"Ми будемо співпрацювати з китайською владою для того, щоб встановити роль цього судна. Фінська поліція також має офіцера зв'язку в Китаї, який може займатися цим питанням на місці", – пояснив керівник розслідування Рісто Лохі.

Пошкоджений газогін Balticconnector знову почнуть експлуатувати не раніше квітня 2024 року

Правоохоронці також додали, що попереднє технічне розслідування, завершене напередодні, підтверджує версію про зовнішнє механічне пошкодження Balticconnector, а версія про імовірний вибух на газогоні не підтверджується.

"Нещодавно на морському дні було знайдено величезну грудку ґрунту, що містить, ймовірно, надзвичайно важкий об'єкт. Зараз ми досліджуємо, що це за об'єкт і чи пов'язаний він з пошкодженням трубопроводу", – додав Лохі.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Раніше повідомляли, що Центральна кримінальна поліція Фінляндії в межах розслідування інциденту перевіряє інформацію про судна, які перебували в районі на той момент – Newnew Polar Bear, що ходить під прапором Гонконгу, та російський корабель "Севморпуть".

Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.

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