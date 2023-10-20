Финляндия проверяет причастность китайского судна к повреждению Balticconnector

Полиция Финляндии в пятницу сообщила, что расследование повреждения подводного газопровода Balticconnector сейчас сосредоточено на роли судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, которое зафиксировали возле места инцидента, когда тот произошел.

Об этом говорится в заявлении финской полиции, которое цитирует "Европейская правда".

В рамках уголовного расследования полиция Финляндии установила, что передвижение судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга совпадает со временем и местом повреждения газопровода. Поэтому расследование сейчас сосредоточено на роли этого судна.

"Мы будем сотрудничать с китайскими властями для того, чтобы установить роль этого судна. Финская полиция также имеет офицера связи в Китае, который может заниматься этим вопросом на месте", – пояснил руководитель расследования Ристо Лохи.

Правоохранители также добавили, что предварительное техническое расследование, завершенное накануне, подтверждает версию о внешнем механическом повреждении Balticconnector, а версия о вероятном взрыве на газопроводе не подтверждается.

"Недавно на морском дне был найден огромный комок грунта, содержащий, вероятно, чрезвычайно тяжелый объект. Сейчас мы исследуем, что это за объект и связан ли он с повреждением трубопровода", – добавил Лохи.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Ранее сообщалось, что Центральная криминальная полиция Финляндии в рамках расследования инцидента проверяет информацию о судах, которые находились в районе на тот момент – Newnew Polar Bear под флагом Гонконга и российский корабль "Севморпуть".

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива