Politico: Сотни работников Еврокомиссии недовольны "произраильской" позицией фон дер Ляйен

Почти 800 сотрудников структур Европейского Союза и внутри ЕС, и за рубежом подписали открытое письмо, в котором выразили разочарование позицией председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно эскалации на Ближнем Востоке.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию Politico.

Текст письма, с которым издание ознакомилось в пятницу, подписали 798 сотрудников, работающих в Брюсселе и посольствах ЕС по всему миру.

"Мы обеспокоены безусловной поддержкой со стороны Комиссии, которую вы представляете, одной из двух сторон. Эта поддержка выражается в неконтролируемой форме, например здания Еврокомиссии освещаются израильским флагом", – написали они.

В Еврокомиссии работает более 30 тысяч сотрудников. Поэтому некоторые собеседники Politico из числа должностных лиц ЕС указали, что возмущение на самом деле не является масштабным.

Председатель профсоюза "Обновление и демократия", представляющего интересы работников ЕС, Кристиано Себастьяни также не поддержал открытое письмо.

"Я с полным уважением отношусь к их усилиям, они верили, что делают что-то полезное... (Но. – Ред.) вместе с коллегами, которые обратились ко мне за объяснениями, я считаю его (письмо. – Ред.) довольно несбалансированным и ориентированным в и без того сложном контексте", – сказал он.

Это не первый случай критики позиции главы Еврокомиссии относительно нападения группировки ХАМАС на Израиль, в котором она безоговорочно поддерживает последний, несмотря на бомбардировки сектора Газа и его гуманитарную блокаду.

Критика фон дер Ляйен была заметна во время последнего виртуального саммита лидеров ЕС по Ближнему Востоку, на котором большинство государств-членов жаловались на нескоординированную позицию председателя комиссии.