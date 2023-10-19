Пропалестинські демонстранти ненадовго "окупували" офіс Єврокомісії в Дубліні

Група пропалестинських активістів з організації Dublin for Gaza ("Дублін за Газу") в четвер уранці зайшла в будівлю Європейської комісії в столиці Ірландії на знак протесту проти підтримки виконавчим органом ЄС Ізраїлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Активісти зайшли до будівлі Єврокомісії в Дубліні, тримаючи палестинські прапори й плакати із закликами до припинення вогню в секторі Гази.

В опублікованій у соцмережі Twitter (X) заяві група "Дублін за Газу" сказала, що висловлює "незгоду з відкритою підтримкою Європейською комісією ізраїльської кампанії невибіркових вбивств у Газі".

Представник офісу Єврокомісії підтвердив, що активісти зібралися перед офісом і зайшли до приймальні, водночас голова представництва ЄК в Ірландії Барбара Нолан заявила, що протест не порушив робочі процедури.

"Ми повністю поважаємо право людей на мирний протест. Ця молодь не порушувала робочого порядку й намагається зробити так, щоб їхні голоси були почуті. Ми тут, щоб вислухати й зрозуміти їхні проблеми", – зазначила Нолан.

Пізніше активісти зустрілись із представниками Єврокомісії, після чого пішли.

Єврокомісія зазнала критики через беззастережну підтримку Ізраїлю після нападу з боку ХАМАС на початку жовтня, зокрема на тлі ізраїльських бомбардувань і блокади сектора Гази.

Президентку ЄК Урсула фон дер Ляєн, серед іншого, розкритикували через нещодавню поїздку до Ізраїлю і за те, що вона тоді не закликала Єрусалим дотримуватись міжнародного права під час операції проти ХАМАС.

Раніше ЄС оголосив про організацію "гуманітарного повітряного мосту", за допомогою якого до сектору Гази постачатимуть гуманітарну допомогу на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту, а також потроїв розмір гуманітарної допомоги для сектору Гази до 75 мільйонів євро.

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