Розвідка Британії: Втрати Росії у війні складають до 290 тисяч військових

Британська розвідка оцінила, що втрати Росії загиблими і важкопораненими складають до 190 тисяч військових, а з урахуванням поранених, які здатні повернутись на поле бою після одужання – до 290 тисяч осіб.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у неділю, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві зауважили, що, згідно з даними Міноборони України, нещодавні російські атаки на Авдіївку призвели до збільшення на 90% кількості російських втрат.

З лютого 2022 року Росія значно збільшила свою військову присутність в Україні, інтенсифікувавши вербування за допомогою фінансових стимулів та часткової мобілізації, проведеної восени 2022 року.

Таке збільшення особового складу є основним фактором, що забезпечує здатність Росії як захищати утримувану територію, так і здійснювати затратні наступальні операції.

Британські аналітики оцінюють, що, ймовірно, з початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала 150 -190 тисяч постійних втрат – мова про загиблих і важкопоранених.

Загальна цифра російських утрат з урахуванням тих, хто одужає і може повернутися на поле бою, становить близько 240 – 290 тисяч осіб.

Розвідка підкреслює, що ця цифра не включає групу Вагнера та їхні батальйони в’язнів, які воювали в Бахмуті.

Раніше британська розвідка стверджувала, що Росія втратила щонайменше половину своїх повітряно-десантних військ під час загарбницької війни проти Україн, що відповідає цифрі у 15 тисяч.

За даними американських посадовців, загальна кількість поранених і вбитих військових з боку України та Росії за понад півтора року повномасштабної війни оцінюється в майже 500 тисяч, більшість – росіяни.