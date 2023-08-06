Розвідка Британії: РФ втратила в Україні щонайменше 50% своїх десантників

Росія втратила щонайменше половину своїх повітряно-десантних військ під час загарбницької війни проти Україн, що відповідає цифрі у 15 тисяч.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії за 6 серпня, опублікованому в Twitter.

За даними розвідки, щорічне святкування Дня повітряно-десантних військ (ПДВ) РФ 2 серпня 2023 року "затьмарило несанкціоноване оприлюднення масштабів втрат, яких зазнали елітні війська в Україні".

Йдеться про звернення головнокомандувача десантних військ Росії генерал-полковника Михайла Теплінського, де той повідомив, що 8,5 тисяч десантників отримали поранення та все ж повернулися в стрій або не залишили фронт.

"Відео швидко видалили з офіційних каналів Міноборони Росії. Він не прокоментував, скільки військовослужбовців було вбито або отримали надто серйозні поранення, щоб повернутися до виконання службових обов'язків", – йдеться в повідомленні розвідки.

Однак, зазначають у відомствї, "екстраполюючи цифри Теплінського, можна зробити висновок, що щонайменше 50 відсотків з 30 тисяч десантників, які були в Україні у 2022 році, були вбиті або поранені".

Напередодні розвідка Великої Британії зазначила, що корабель "Олєнєгорський горняк", який був атакований напередодні у порту Новоросійська, став найбільшим серйозно пошкодженим військовим судном РФ після потопленого крейсера "Москва".

Перед цим відомство повідомило, що Росія атакує українську інфраструктуру на півдні дронами іранського виробництва, оскільки вважає, що такі удари не призведуть до суттєвої ескалації.