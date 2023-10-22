Франція на хвилі псевдомінувань посилено патрулюватиме летовища та потяги

Франція, яка вже перебуває в стані підвищеної готовності через терористичну небезпеку, посилить патрулювання в аеропортах біля столиці та в потягах після хвилі повідомлень щодо загрози вибухів.

Про це оголосив у неділю міністр транспорту Клеман Бон, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Патрулювання в паризьких аеропортах буде збільшено на 40%, а персонал національної залізничної компанії SNCF буде посилено на 20% на додаток до більшої кількості поліцейських, які стежать за порядком на залізничних станціях, заявив міністр Клеман Бон в ефірі France Inter.

"Транспортні мережі були місцями, де в історії нашої країни та Європи відбувались напади", – пояснив Бон необхідність таких заходів.

З минулої середи в аеропортах Франції було зареєстровано 70 фальшивих повідомлень про бомби, сказав він, додавши, що майже всі ці сповіщення були надіслані з однієї адреси електронної пошти в Швейцарії.

Неправдиві повідомлення зазвичай караються двома роками в'язниці та штрафом у 30 тисяч євро.

Бон сказав France Inter, що такі повідомлення – це не "жарти, це серйозні злочини", і що вони будуть розслідувані.

Після теракту в Аррасі, що відбувся 13 жовтня, Франція оголосила режим підвищеної терористичної загрози.

Міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті заявив, що за фактами неправдивих повідомлень про замінування ведуться 22 розслідування. А міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен оголосив про затримання 18 осіб в рамках розслідування фейкових погроз.