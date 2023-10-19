У Франції затримали 18 осіб у зв’язку з повідомленнями про фальшиві мінування

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен оголосив про затримання 18 осіб за останні 48 годин у зв’язку з повідомленнями про бомби, через які в країні проводився ряд евакуацій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Після теракту в Аррасі у Франції почастішали погрози вибухів. Уряд заявляє, що реагує на це рішуче. Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен повідомив, що за останні 48 годин відбулося 18 арештів.

Затримані – "в основному неповнолітні", які "постануть перед судом". Він також заспокоїв французів, запевнивши, що у Франції "немає ніякої конкретної загрози".

Міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті попередив вчора, що "маленькі жартівники, які розважаються з цими фальшивими погрозами, будуть знайдені і покарані".

Він висловив жаль, що ці фальшиві повідомлення можуть "дезорганізувати" французькі служби безпеки, які систематично втручаються, щоб перевірити, чи не є ці погрози неправдивими.

Тому міністерство доклало "багато ресурсів" для ідентифікації авторів погроз, зокрема, використовуючи дані з телефонних ліній або електронних листів, надісланих на адресу moncommisariat.fr.

Міністр запевняє, що його служби знайдуть кожного. Полювання тим більш важливе, що він вважає, що, як у казці про хлопчика і вовка, хибні тривоги можуть призвести до "драми".

У четвер, 19 жовтня, після повідомлення про мінування вчетверте за тиждень евакуювали людей з Версальського палацу у Франції.

Також 19 жовтня 14 французьких аеропортів отримали повідомлення про замінування, у восьми з них проводили евакуацію пасажирів.