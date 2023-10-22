Франция на волне псевдоминирований будет усиленно патрулировать аэродромы и поезда

Франция, уже находящаяся в состоянии повышенной готовности из-за террористической опасности, усилит патрулирование в аэропортах возле столицы и в поездах после волны сообщений об угрозе взрывов.

Об этом объявил в воскресенье министр транспорта Клеман Бон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Патрулирование в парижских аэропортах будет увеличено на 40%, а персонал национальной железнодорожной компании SNCF будет усилен на 20% в дополнение большего количества полицейских, следящих за порядком на железнодорожных станциях, заявил министр Клеман Бон в эфире France Inter.

"Транспортные сети были местами, где в истории нашей страны и Европы происходили нападения", – сказал Бон.

С минувшей среды в аэропортах Франции было зарегистрировано 70 фальшивых сообщений о бомбах, сказал он, добавив, что почти все эти уведомления были отправлены по одному адресу электронной почты в Швейцарии.

Ложные сообщения обычно наказываются двумя годами тюрьмы и штрафом в 30 тысяч евро.

Бон сказал France Inter, что такие сообщения – это не "шутки, это серьезные преступления", и что они будут расследованы.

После произошедшего 13 октября теракта в Аррасе Франция объявила режим повышенной террористической угрозы.

Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что по фактам ложных сообщений о заминировании ведутся 22 расследования. А министр внутренних дел Жеральд Дарманен объявил о задержании 18 человек в рамках расследования фейковых угроз.