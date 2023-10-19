У багатьох аеропортах Франції другий день поспіль - евакуації через загрози вибуху

У Франції в четвер, 19 жовтня, 14 аеропортів отримали повідомлення про замінування, у восьми з них проводили евакуацію пасажирів.

Про це агентству AFP повідомили джерела, інформує "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Зокрема, евакуацію проводили в аеропортах Брест, Каркассон, Ренн, Тарб, Бордо-Меріньяк, Безьє, Монпельє і Нант.

Французьке управління цивільної авіації (DGAC), з яким зв'язалося агентство, підтвердило, що "кілька національних аеропортів, включаючи Нант, отримали сьогодні вранці погрози нападу", не називаючи жодних цифр чи назв, зважаючи на нестабільну ситуацію.

Кілька аеропортів підтвердили інформацію про евакуацію у повідомленнях в Twitter (X).

Повідомлення про замінування надійшли електронною поштою.

У середу, 18 жовтня, неправдиві повідомлення про замінування надійшли на адресу 17 аеропортів, що спричинило масштабні збої в роботі і евакуацію з 15 летовищ.

Французькі посадовці припускають, що відповідальність за псевдомінування можуть нести молоді люди та діти. У зв'язку з цим уряд Франції пригрозив їм покаранням.

Також у середу втретє за тиждень евакуювали відвідувачів Версальського палацу.

У Франції оголошено підвищений рівень терористичної загрози після вбивства радикально налаштованим ісламістом з Чечні вчителя в Аррассі, що сталось 13 жовтня.