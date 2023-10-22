Версальський палац "замінували" всьоме за вісім днів

У Франції оголосили сьому за вісім днів евакуацію з Версальського палацу у зв’язку із загрозою вибуху.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"З міркувань безпеки Версальський палац евакуює відвідувачів і відкриється знову, щойно завершаться перевірки. Дякуємо за розуміння", – ідеться у повідомленні замку у Twitter (Х) в суботу.

⚠️🌍 10/22 12:10 p.m. For security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors and will reopen as soon as the checks have been completed. Thank you for your understanding. pic.twitter.com/vOqnndUSrK — Château de Versailles (@CVersailles) October 22, 2023

Напередодні із замку також евакуювали людей після отримання повідомлення про загрозу вибуху. За інформацією Le Figaro, на місце виїжджали кінологи з собаками, а також експерти з розмінування.

Після двох годин перевірок напередодні територію замку відкрили о 14:30. Загалом, за даними джерела в поліції, довелося евакуювати майже 10 тисяч відвідувачів.

Після нападу ісламіста, який коштував життя вчителю Домініку Бернару в Аррасі 13 жовтня, у Франції почастішали фальшиві повідомлення про замінування

Версальський палац оголошував евакуацію в суботу, 14 жовтня, а потім у вівторок, середу, четвер, п'ятницю і в суботу.

Після теракту в Аррасі Франція оголосила режим підвищеної терористичної загрози.

Міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті заявив, що за фактами неправдивих повідомлень про замінування ведуться 22 розслідування. А міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен оголосив про затримання 18 осіб в рамках розслідування фейкових погроз.