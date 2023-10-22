Укр Рус Eng

Версальський палац "замінували" всьоме за вісім днів

Неділя, 22 жовтня 2023, 14:00

У Франції оголосили сьому за вісім днів евакуацію з Версальського палацу у зв’язку із загрозою вибуху.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"З міркувань безпеки Версальський палац евакуює відвідувачів і відкриється знову, щойно завершаться перевірки. Дякуємо за розуміння", – ідеться у повідомленні замку у Twitter (Х) в суботу.

Напередодні із замку також евакуювали людей після отримання повідомлення про загрозу вибуху. За інформацією Le Figaro, на місце виїжджали кінологи з собаками, а також експерти з розмінування.

Після двох годин перевірок напередодні територію замку відкрили о 14:30. Загалом, за даними джерела в поліції, довелося евакуювати майже 10 тисяч відвідувачів.

Після нападу ісламіста, який коштував життя вчителю Домініку Бернару в Аррасі 13 жовтня, у Франції почастішали фальшиві повідомлення про замінування

Версальський палац оголошував евакуацію в суботу, 14 жовтня, а потім у вівторок, середу, четвер, п'ятницю і в суботу.

Після теракту в Аррасі Франція оголосила режим підвищеної терористичної загрози.

Міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті заявив, що за фактами неправдивих повідомлень про замінування ведуться 22 розслідування. А міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен оголосив про затримання 18 осіб в рамках розслідування фейкових погроз.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція інциденти тероризм