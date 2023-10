Версальський палац "замінували" всьоме за вісім днів

У Франції оголосили сьому за вісім днів евакуацію з Версальського палацу у зв’язку із загрозою вибуху.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"З міркувань безпеки Версальський палац евакуює відвідувачів і відкриється знову, щойно завершаться перевірки. Дякуємо за розуміння", – ідеться у повідомленні замку у Twitter (Х) в суботу.

⚠️🌍 10/22 12:10 p.m. For security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors and will reopen as soon as the checks have been completed. Thank you for your understanding. pic.twitter.com/vOqnndUSrK