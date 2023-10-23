Лідери Франції та Нідерландів відвідають Ізраїль цього тижня

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю підтвердив, що найближчими днями країну відвідають президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу оголосив, що Макрон і Рютте планують відвідати Ізраїль цього тижня.

У заяві йдеться, що вони прибудуть у понеділок і вівторок та зустрінуться з головою ізраїльського уряду.

Таким чином, Макрон і Рютте послідують за кількома західними лідерами, які відвідають Ізраїль, щоб продемонструвати свою підтримку цій країні, включаючи президента Сполучених Штатів Джо Байдена та британського прем’єр-міністра Ріші Сунака.

​Лідери США, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії в неділю запевнили у своїй підтримці Ізраїлю та його праві на самооборону, але також закликали країну поважати міжнародне гуманітарне право та захищати цивільне населення.

У спільній заяві, опублікованій після телефонної розмови щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС, лідери привітали звільнення угрупуванням двох заручників і закликали до негайного звільнення всіх інших.

Вони також погодилися продовжувати тісну дипломатичну співпрацю, щоб зберегти стабільність на Близькому Сході та досягти політичного вирішення та міцного миру.

Нагадаємо, Білий дім у п’ятницю, 20 жовтня, звернувся до Конгресу США із запитом на майже $105 мільярдів на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та безпеки кордонів США в одному пакеті.