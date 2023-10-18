Байден прибув до Ізраїлю з візитом

Президент США Джо Байден у середу, 18 жовтня, прибув до Тель-Авіва, розпочинаючи свій візит до Ізраїлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Візит американського президента відбувається на тлі резонансного ракетного удару по лікарні в Газі. Ізраїльська і палестинська сторона звинувачують одне одного в атаці.

Своїм візитом Байден прагне продемонструвати рішучу підтримку Ізраїлю в його зусиллях з ліквідації ХАМАС, а також закликати до пошуку шляхів полегшення гуманітарної кризи в Газі.

Раніше у Білому домі заявили, що під час візиту Байден ставитиме "жорсткі питання" на зустрічах з ізраїльськими лідерами, але "як друг".

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