Лидеры Франции и Нидерландов посетят Израиль на этой неделе

Офис премьер-министра Израиля подтвердил, что в ближайшие дни страну посетят президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявил, что Макрон и Рютте планируют посетить Израиль на этой неделе.

В заявлении говорится, что они прибудут в понедельник и вторник и встретятся с главой израильского правительства.

Таким образом, Макрон и Рютте последуют за несколькими западными лидерами, которые посетят Израиль, чтобы продемонстрировать свою поддержку этой стране, включая президента Соединенных Штатов Джо Байдена и британского премьер-министра Риши Сунака.

Лидеры США, Канады, Франции, Германии, Италии и Великобритании в воскресенье заверили в своей поддержке Израиля и его праве на самооборону, но также призвали страну уважать международное гуманитарное право и защищать гражданское население.

В совместном заявлении, опубликованном после телефонного разговора по войне между Израилем и ХАМАС, лидеры приветствовали освобождение группировкой двух заложников и призвали к немедленному освобождению всех остальных.

Они также согласились продолжать тесное дипломатическое сотрудничество, чтобы сохранить стабильность на Ближнем Востоке и достичь политического решения и прочного мира.

Напомним, Белый дом в пятницу, 20 октября, обратился к Конгрессу США с запросом на почти $105 миллиардов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США в одном пакете.