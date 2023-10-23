Партия власти Грузии придумала наказание для президента, которой не смогли объявить импичмент

Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что парламентское большинство не будет придерживаться определенных ритуалов в отношении президента Грузии Саломе Зурабишвили, которой не смогли объявить импичмент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание SOVA.

Кобахидзе заявил, что "Саломе Зурабишвили – должностное лицо, которое нарушает Конституцию".

"Конечно, нам будет трудно выполнять те ритуалы, которые мы выполняли раньше. Такие, как, например, приветствие стоя во время ее входа в сессионный зал парламента и так далее", – сказал он.

Политик заявил, что Зурабишвили является "лишь формальным президентом", поэтому "такие ритуалы проводить не будут".

Депутаты "Грузинской мечты" не приветствовали стоя Саломе Зурабишвили, когда президент появилась на обсуждении ее импичмента в парламенте Грузии на прошлой неделе.

Импичмент Зурабишвили в парламенте провалился – "Грузинская мечта" не набрала необходимых 100 голосов. Увольнение Зурабишвили поддержали 86 депутатов, 1 проголосовал против.

Согласно регламенту парламента Грузии, второй раз объявить импичмент президенту он уже не сможет.

Импичмент Зурабишвили пытались объявить в связи с тем, что несмотря на отсутствие согласия правительства она отправилась в зарубежные визиты, чтобы добиться предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно грузинским правилам, президент была обязана получить на это разрешение правительства.

Конституционный суд признал, что Зурабишвили нарушила конституцию своими действиями.

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