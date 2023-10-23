У Парижі відбулась перша пропалестинська демонстрація, яку дозволила влада

Тисячі людей, розмахуючи палестинськими прапорами і скандуючи "Газа, Париж з тобою", зібралися 22 жовтня на пропалестинську демонстрацію, яку вперше після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня санкціонувала поліція.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

За даними поліції, близько 15 тисяч людей вийшли на площу Республіки, щоб висловити солідарність з палестинцями і закликати до припинення вогню.

Французька поліція заявила, що паризьку акцію протесту дозволили, тому що в декларації організаторів засуджувалася атака 7 жовтня, в результаті якої загинули 1400 осіб.

За останні кілька днів акції протесту були дозволені в різних містах Франції після того, як Вищий адміністративний суд країни постановив, що пропалестинські протести повинні заборонятись в кожному конкретному випадку, а не систематично.

Протест у Парижі організував "Національний колектив за стійкий і справедливий мир між палестинцями та ізраїльтянами", що складається з більш ніж 40 організацій.

Велика пропалестинська акція на вихідних пройшла також у столиці Боснії, 100 тисяч людей вийшли на пропалестинську акцію в Лондоні.