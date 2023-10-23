У Парижі відбулась перша пропалестинська демонстрація, яку дозволила влада
Понеділок, 23 жовтня 2023, 09:44
Тисячі людей, розмахуючи палестинськими прапорами і скандуючи "Газа, Париж з тобою", зібралися 22 жовтня на пропалестинську демонстрацію, яку вперше після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня санкціонувала поліція.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.
За даними поліції, близько 15 тисяч людей вийшли на площу Республіки, щоб висловити солідарність з палестинцями і закликати до припинення вогню.
Près de 10 000 personnes pour soutenir la #Palestine sur la Place de la République à #Paris. #Israel #Hamas #Gaza pic.twitter.com/rk6duB51hq— Clément Lanot (@ClementLanot) October 22, 2023
Французька поліція заявила, що паризьку акцію протесту дозволили, тому що в декларації організаторів засуджувалася атака 7 жовтня, в результаті якої загинули 1400 осіб.
За останні кілька днів акції протесту були дозволені в різних містах Франції після того, як Вищий адміністративний суд країни постановив, що пропалестинські протести повинні заборонятись в кожному конкретному випадку, а не систематично.
Протест у Парижі організував "Національний колектив за стійкий і справедливий мир між палестинцями та ізраїльтянами", що складається з більш ніж 40 організацій.
Велика пропалестинська акція на вихідних пройшла також у столиці Боснії, 100 тисяч людей вийшли на пропалестинську акцію в Лондоні.