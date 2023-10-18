Топ-суд Франції підтвердив законність заборони пропалестинських демонстрацій

Державна рада Франції, яка в країні відіграє роль найвищого суду країни, в середу підтвердила законність заборони пропалестинських демонстрацій на тлі ескалації після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомила пресслужба суду, пише "Європейська правда".

Рішення міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена заборонити пропалестинські демонстрації минулого тижня оскаржила громадська організація "Палестинський комітет дій", назвавши його "радикалізацією французької держави".

Французька Державна рада встановила, що розпорядження голови МВС не зобов’язує місцеву владу забороняти ті чи інші демонстрації – таке рішення має ухвалюватись у кожному конкретному випадку "на основі ризику порушення громадського порядку".

"Жодна заборона не може ґрунтуватися виключно на цій телеграмі або на тому, що демонстрація спрямована на підтримку палестинського населення", – йдеться в повідомленні суду.

Водночас, із урахуванням контексту ситуації – а саме високої міжнародної напруженості й відновлення антисемітських актів у Франції, демонстрації на підтримку ХАМАС "можуть призвести до порушень громадського порядку", а тому розпорядження Дарманена "не є серйозним і явно незаконним порушенням свободи демонстрацій і свободи вираження поглядів".

У результаті суд відхилив скаргу "Палестинського комітету дій".

Попри заборону, запроваджену в кількох європейських країнах, там регулярно відбуваються акції на підтримку дій ХАМАС.

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