Тисячі людей включно з мером вийшли на пропалестинський протест у столиці Боснії

Кілька тисяч людей зібралися в неділю в центрі Сараєва, розмахуючи палестинськими і боснійськими прапорами, вимагаючи зупинити ізраїльський наступ на сектор Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Дехто з присутніх скандував: "Геноцид, геноцид", а на великому плакаті було написано "Вчора Сребрениця, сьогодні Газа".

Інші демонстранти тримали плакати з гаслами "Зупиніть війну" і "Вільна Палестина".

Thousands took the streets in 🇧🇦 capital Sarajevo on Sunday to show for the second time solidarity with Palestinian people.



Chanting "Free, Free, Palestine" and "Israel Terrorist", they strongly condemned the killings of civilians in Gaza Strip.



📸: Esma Hodzic pic.twitter.com/hNMkK4uke3 — Balkan Insight (@BalkanInsight) October 22, 2023

Мер Сараєва Беньяміна Каріч заявила протестувальникам, що місто знає, "як це – жити без води і їжі та бачити, як вбивають дітей", маючи на увазі облогу 1992-95 років, під час якої сербські війська вбили приблизно 11 тисяч жителів міста, в тому числі 1 600 дітей.

Боснія все ще відновлюється після війни 1992-95 років, в результаті якої країна була розділена між двома утвореннями – Республікою Сербською з більшістю сербського православного християнського населення і Боснійсько-хорватською федерацією, де більшість населення – мусульмани.

У неділю в Белграді та столиці Чорногорії Подгориці відбулися менші за чисельністю пропалестинські протести в регіоні.

У суботу близько 100 тисяч осіб вийшли на пропалестинську акцію у Лондоні.

А в Дубліні минулого тижні пропалестинські демонстранти ненадовго "окупували" офіс Єврокомісії.