Тисячі людей включно з мером вийшли на пропалестинський протест у столиці Боснії
Понеділок, 23 жовтня 2023, 07:59
Кілька тисяч людей зібралися в неділю в центрі Сараєва, розмахуючи палестинськими і боснійськими прапорами, вимагаючи зупинити ізраїльський наступ на сектор Гази.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Дехто з присутніх скандував: "Геноцид, геноцид", а на великому плакаті було написано "Вчора Сребрениця, сьогодні Газа".
🇵🇸🇧🇦 pic.twitter.com/sR3i2673K3— Sarajevo (@CapitalSarajevo) October 22, 2023
Інші демонстранти тримали плакати з гаслами "Зупиніть війну" і "Вільна Палестина".
Thousands took the streets in 🇧🇦 capital Sarajevo on Sunday to show for the second time solidarity with Palestinian people.— Balkan Insight (@BalkanInsight) October 22, 2023
Chanting "Free, Free, Palestine" and "Israel Terrorist", they strongly condemned the killings of civilians in Gaza Strip.
📸: Esma Hodzic pic.twitter.com/hNMkK4uke3
Мер Сараєва Беньяміна Каріч заявила протестувальникам, що місто знає, "як це – жити без води і їжі та бачити, як вбивають дітей", маючи на увазі облогу 1992-95 років, під час якої сербські війська вбили приблизно 11 тисяч жителів міста, в тому числі 1 600 дітей.
Боснія все ще відновлюється після війни 1992-95 років, в результаті якої країна була розділена між двома утвореннями – Республікою Сербською з більшістю сербського православного християнського населення і Боснійсько-хорватською федерацією, де більшість населення – мусульмани.
У неділю в Белграді та столиці Чорногорії Подгориці відбулися менші за чисельністю пропалестинські протести в регіоні.
У суботу близько 100 тисяч осіб вийшли на пропалестинську акцію у Лондоні.
А в Дубліні минулого тижні пропалестинські демонстранти ненадовго "окупували" офіс Єврокомісії.