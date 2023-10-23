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Тисячі людей включно з мером вийшли на пропалестинський протест у столиці Боснії

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Понеділок, 23 жовтня 2023, 07:59

Кілька тисяч людей зібралися в неділю в центрі Сараєва, розмахуючи палестинськими і боснійськими прапорами, вимагаючи зупинити ізраїльський наступ на сектор Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Дехто з присутніх скандував: "Геноцид, геноцид", а на великому плакаті було написано "Вчора Сребрениця, сьогодні Газа".

Інші демонстранти тримали плакати з гаслами "Зупиніть війну" і "Вільна Палестина".

Мер Сараєва Беньяміна Каріч заявила протестувальникам, що місто знає, "як це – жити без води і їжі та бачити, як вбивають дітей", маючи на увазі облогу 1992-95 років, під час якої сербські війська вбили приблизно 11 тисяч жителів міста, в тому числі 1 600 дітей.

Боснія все ще відновлюється після війни 1992-95 років, в результаті якої країна була розділена між двома утвореннями – Республікою Сербською з більшістю сербського православного християнського населення і Боснійсько-хорватською федерацією, де більшість населення – мусульмани.

У неділю в Белграді та столиці Чорногорії Подгориці відбулися менші за чисельністю пропалестинські протести в регіоні.

У суботу близько 100 тисяч осіб вийшли на пропалестинську акцію у  Лондоні. 

А в Дубліні минулого тижні пропалестинські демонстранти ненадовго "окупували" офіс Єврокомісії.

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