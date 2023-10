Тисячі людей включно з мером вийшли на пропалестинський протест у столиці Боснії

Кілька тисяч людей зібралися в неділю в центрі Сараєва, розмахуючи палестинськими і боснійськими прапорами, вимагаючи зупинити ізраїльський наступ на сектор Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Дехто з присутніх скандував: "Геноцид, геноцид", а на великому плакаті було написано "Вчора Сребрениця, сьогодні Газа".

Інші демонстранти тримали плакати з гаслами "Зупиніть війну" і "Вільна Палестина".

Thousands took the streets in 🇧🇦 capital Sarajevo on Sunday to show for the second time solidarity with Palestinian people.



Chanting "Free, Free, Palestine" and "Israel Terrorist", they strongly condemned the killings of civilians in Gaza Strip.



📸: Esma Hodzic pic.twitter.com/hNMkK4uke3