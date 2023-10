Десятки тисяч людей вийшли на пропалестинський марш у Лондоні

Поліція Лондона оцінила у близько 100 тисяч кількість учасників пропалестинської акції в центрі міста, учасники якої висловлювали солідарність із Палестиною й вимагали негайно припинити ізраїльські обстріли сектору Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Демонстранти зібралися в суботу вдень на акцію протесту та пройшли маршем від Мармурової арки в Лондоні до урядового кварталу.

Люди тримали в руках плакати з написом "Вільна Палестина", в той час як інші розгорнули гігантський палестинський прапор і запустили зелені димові шашки.

Our colleagues at @NPASLondon really are invaluable on days like today giving us a real time overview of events as they take place on a #PublicOrder day! 🚁



As of 1400 hours we now estimate the numbers in the demonstration to be up to 100,000; the front remains on Whitehall. 👀 pic.twitter.com/waFUXWBXTo