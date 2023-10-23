В Париже состоялась первая пропалестинская демонстрация, которую разрешили власти

Тысячи людей, размахивая палестинскими флагами и скандируя "Газа, Париж с тобой", собрались 22 октября на пропалестинскую демонстрацию, которую впервые после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября санкционировала полиция.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

По данным полиции, около 15 тысяч человек вышли на площадь Республики, чтобы выразить солидарность с палестинцами и призвать к прекращению огня.

За последние несколько дней акции протеста были разрешены в разных городах Франции после того, как Высший административный суд страны постановил, что пропалестинские протесты должны запрещаться в каждом конкретном случае, а не систематически.

Протест в Париже организовал "Национальный коллектив за устойчивый и справедливый мир между палестинцами и израильтянами", состоящий из более чем 40 организаций.

Большая пропалестинская акция на выходных прошла также в столице Боснии, 100 тысяч человек вышли на пропалестинскую акцию в Лондоне.