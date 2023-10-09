Німецькі політики обурилися демонстраціями зі схваленням дій ХАМАС

Німецькі політики різко розкритикували демонстрації у Берліні, учасники яких раділи нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Політики від різних політсил засудили пропалестинські демонстрації, що пройшли у берлінському районі Нойкьольн, учасники яких фактично схвалювали дії бойовиків ХАМАСу проти Ізраїлю.

"Якщо такі акти терору святкують на вулицях, конституційна держава повинна якось відреагувати на це", заявила співголова СДПН Саскія Ескен.

Генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн заявив, що президія партії обговорить ідею щодо відкликання громадянства Німеччини за присутність на таких зібраннях.

Ще один представник ХДС Родеріх Кізеветтер висловив стурбованість тим, що серед демонстрантів були не лише іммігранти, а й німці. "Неприпустимо, щоби дії палестинських терористів виправдовувалися у країні, яка спричинила Голокост і на сумлінні якої життя понад 6 млн євреїв", – заявив він.

На його думку, на таких осіб має звернути увагу поліція і прокуратура.

Нагадаємо, поліція в берлінському районі Нойкьольн протягом суботи двічі розганяла сходини пропалестинської групи Samidoun, яка святкувала масштабну атаку терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль, роздаючи пахлаву.

Одночасно у Берліні та ще кількох містах Німеччини відбулись акції на підтримку Ізраїлю.