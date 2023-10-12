Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності ХАМАС у Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС в країні.

Про це він сказав під час виступу в Бундестазі в четвер, пише "Європейська правда" з посиланням на Deutschlandfunk.

У Німеччині немає офіційного відгалуження ХАМАС, тому заборона організації неможлива. За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, рішення передбачає, наприклад, заборону всіх зібрань на підтримку ХАМАС чи збір коштів для організації.

ЄС і США вже класифікують ХАМАС як терористичну організацію.

Водночас Шольц оголосив про заборону асоціації Samidoun. Це міжнародна група активістів, яка заявляє, що підтримує палестинських в'язнів в ізраїльських в'язницях, але яка, на думку німецької влади, пропагує мову ненависті та закликає до знищення Ізраїлю.

Члени Samidoun святкували масштабну атаку ХАМАСу на Ізраїль у Берліні на вихідних. Шольц заявив, що це було підло і нелюдяно.

"Кожен, хто прославляє злочини Хамасу або використовує його символіку, підлягає переслідуванню в Німеччині. Кожен, хто потурає вбивствам і ненавмисним вбивствам або підбурює до злочинних дій, підлягає кримінальному переслідуванню.

Кожен, хто спалює ізраїльські прапори, підлягає кримінальному переслідуванню. Кожен, хто підтримує терористичні організації, такі як ХАМАС, підлягає кримінальному переслідуванню", – цитує Шольца Spiegel.

У своєму виступі Шольц поклав на Іран спільну відповідальність за атаку ХАМАС на Ізраїль та пообіцяв Ізраїлю практичну підтримку.

Раніше німецький міністр оборони Борис Пісторіус оголосив про наміри передати Ізраїлю військову допомогу.

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