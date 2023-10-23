Глава МВД Германии призывает быстро принять закон по борьбе с антисемитизмом

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала как можно быстрее принять представленный правительством закон о содействии демократии на фоне митингов со случаями антисемитизма, которые происходили в стране.

Об этом она сказала в интервью Rheinische Post, которое приводит DPA, сообщает "Европейская правда".

Фезер подчеркнула необходимость усилить инициативы, "которые защищают и поддерживают евреев прямо сейчас".

"Именно поэтому нам сейчас нужен закон о содействии демократии, который мы с министром по делам семьи Лизой Паус представили в Бундестаге несколько месяцев назад ... Парламентские дебаты уже далеко продвинулись, теперь он должен быть принят быстро", – отметила глава немецкого МВД.

По ее словам, новый закон будет надежно поддерживать и стабильно укреплять инициативы в борьбе с антисемитизмом.

Закон о содействии демократии призван обеспечить ассоциации и организации, которые работают над укреплением демократии и предотвращением экстремизма, лучшей финансовой базой в будущем.

"Мы не можем вести борьбу с антисемитизмом только с помощью сильных органов безопасности, мы также должны укреплять наши общественные силы. Мы должны забрать пространство для ненависти везде – будь то в социальных сетях, будь то в школах или на улицах", – добавила Фезер.

Напомним, в воскресенье канцлер Олаф Шольц во время открытия новой синагоги пообещал искоренить антисемитизм в стране на фоне всплеска антиеврейских инцидентов из-за конфликта Израиля и ХАМАС.

Ранее немецкие политики подвергли резкой критике демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль, а канцлер Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС.