Президентка Єврокомісії підтвердила свою позицію щодо Ізраїлю попри критику

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила свою позицію щодо підтримки Ізраїлю, незважаючи на критику серед своїх колег.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала під час виступу перед членами молодіжного крила німецького блоку ХДС/ХСС, повідомляє Politico.

Президентка Єврокомісії наголосила, що Ізраїль має боротися проти терористичного угрупування ХАМАС "відповідно до міжнародного права".

Вона знову не згадала про палестинську державність, однак наголосила на необхідності надавати гуманітарну допомогу палестинській стороні, сказавши: "Немає ніякого протиріччя між солідарністю з Ізраїлем і наданням гуманітарної допомоги Газі".

Фон дер Ляєн також порівняла роль Ізраїль з Україною, зазначивши, що обидві країни захищаються від агресії.

"Ці конфлікти мають одну спільну рису: це боротьба між тими, хто прагне миру, рівноваги, свободи і співпраці – і тими, хто не хоче нічого цього, бо отримує вигоду від хаосу і безладу", – підкреслила вона.

Президентка Єврокомісії також розкритикувала Ірану, заявивши, що Тегеран стоїть за ХАМАС.

"Іран не зацікавлений в тому, щоб в цьому регіоні настав мир. Навпаки, Іран хоче розпалювати насильство і хаос, тому що це забезпечує його вплив", – додала фон дер Ляєн.

Раніше стало відомо, що майже 800 співробітників структур Європейського Союзу і всередині ЄС, і за кордоном підписали відкритого листа, в якому висловили розчарування позицією фон дер Ляєн стосовно ескалації на Близькому Сході.

За даними Euractiv, серед європейських держав заяви фон дер Ляєн найбільше "нервують" Францію, де проживає велика мусульманська громада і через те у явній підтримці Ізраїлю там вбачають ризики.

Критика фон дер Ляєн була помітна під час останнього віртуального саміту лідерів ЄС щодо Близького Сходу, на якому більшість держав-членів скаржилися на нескоординовану позицію голови комісії.



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