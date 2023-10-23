Президент Еврокомиссии подтвердила свою позицию по Израилю, несмотря на критику

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила свою позицию по поддержке Израиля, несмотря на критику среди своих коллег.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала во время выступления перед членами молодежного крыла немецкого блока ХДС/ХСС, сообщает Politico.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Израиль должен бороться против террористической группировки ХАМАС "в соответствии с международным правом".

Она снова не упомянула о палестинской государственности, однако подчеркнула необходимость оказывать гуманитарную помощь палестинской стороне, сказав: "Нет никакого противоречия между солидарностью с Израилем и предоставлением гуманитарной помощи Газе".

Фон дер Ляйен также сравнила Израиль с Украиной, отметив, что обе страны защищаются от агрессии.

"Эти конфликты имеют одну общую черту: это борьба между теми, кто стремится к миру, равновесию, свободе и сотрудничеству – и теми, кто не хочет ничего этого, потому что получает выгоду от хаоса и беспорядка", – подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии также раскритиковала Иран, заявив, что Тегеран стоит за ХАМАС.

"Иран не заинтересован в том, чтобы в этом регионе наступил мир. Наоборот, Иран хочет разжигать насилие и хаос, потому что это обеспечивает его влияние", – добавила фон дер Ляйен.

Напомним, почти 800 сотрудников структур Европейского Союза подписали открытое письмо, в котором выразили разочарование позицией фон дер Ляйен относительно эскалации на Ближнем Востоке.

По данным Euractiv, среди европейских государств заявления фон дер Ляйен больше всего "нервируют" Францию, где проживает большая мусульманская община и поэтому в явной поддержке Израиля там видят риски.

Критика фон дер Ляйен была заметна во время последнего виртуального саммита лидеров ЕС по Ближнему Востоку, на котором большинство государств-членов жаловались на нескоординированную позицию председателя комиссии.

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