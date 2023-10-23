Депутати опозиції облили червоною фарбою офіс Орбана у Будапешті

Четверо депутатів опозиційної парламентської фракції "Моментум" у понеділок облили криваво-червоною фарбою паркан біля офісу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як пише "Європейська правда", про це політична сила повідомила у Facebook.

У заяві йдеться, що вони зробили це через те, що очільник уряду "в черговий раз зрадив і зневажив пам'ять" героїв придушеної радянськими військами революції 1956 року, роковини якої відзначаються сьогодні в Угорщині.

"Він кинув їм виклик, посміхаючись з Путіним за кілька днів до (дня роковин) 23 жовтня. З воєнним злочинцем, який вписав у російські підручники, що у 1956 році (в Угорщині) була фашистська революція, і за чиїм наказом російські солдати знову вбивають угорських військових з Закарпаття", – пояснюють парламентарі.

"Ми в "Моментум" боремося за справедливу систему, в якій боротьба нашого народу за свободу не може бути забута. Систему, яка проводить гуманну політику і нікого не залишає у біді", – резюмують у заяві.

Раніше повідомлялося, що Путін і Орбан 17 жовтня зустрілися у Китаї. Це було першою за понад рік зустріччю Путіна з лідером країни-члена ЄС, і першою з початку повномасштабної війни – члена НАТО.

Під час зустрічі угорський прем'єр назвав розв'язану Росією війну проти України "воєнною операцією".

Через переговори Путіна з Орбаном посли НАТО в Будапешті провели зустріч на тлі занепокоєності союзників НАТО зближенням Угорщини з Росією.

Нагадаємо, що у підручнику з історії для 11-х класів, офіційно затвердженому до використання в Росії, учасників Угорської революції-1956 називають фашистами та "повсталими радикалами", що боролися проти радянських пам’ятників.

"Каталізатором угорської кризи стали дії західних спецслужб та внутрішньої опозиції, яку вони підтримували", – стверджує "підручник історії" і додатково критикує угорців за те, що вони "вирішили відмовитися від сталінської спадщини".

Більше про скандал із російським "підручником історії" читайте у статті "Європейської правди".