Депутаты оппозиции облили красной краской офис Орбана в Будапеште

Четверо депутатов оппозиционной парламентской фракции "Моментум" в понедельник облили кроваво-красной краской забор возле офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как пишет "Европейская правда", об этом политическая сила сообщила в Facebook.

В заявлении говорится, что они сделали это из-за того, что глава правительства "в очередной раз предал и пренебрег памятью" героев подавленной советскими войсками революции 1956 года, годовщина которой отмечается сегодня в Венгрии.

"Он бросил им вызов, улыбаясь с Путиным за несколько дней до (дня годовщины) 23 октября. С военным преступником, который вписал в российские учебники, что в 1956 году (в Венгрии) была фашистская революция, и по чьему приказу российские солдаты снова убивают венгерских военных на Закарпатье", – объясняют парламентарии.

"Мы в "Моментум" боремся за справедливую систему, в которой борьба нашего народа за свободу не может быть забыта. Систему, которая проводит гуманную политику и никого не оставляет в беде", – резюмируют в заявлении.

Ранее сообщалось, что Путин и Орбан 17 октября встретились в Китае. Это было первой за более чем год встречей Путина с лидером страны-члена ЕС, и первой с начала полномасштабной войны – члена НАТО.

На встрече с Путиным венгерский премьер назвал развязанную РФ войну против Украины "военной операцией".

Из-за переговоров Путина с Орбаном послы НАТО в Будапеште провели встречу на фоне обеспокоенности союзников НАТО сближением Венгрии с Россией.

Напомним, что в учебнике по истории для 11-х классов, официально утвержденном к использованию в России, участников Венгерской революции-1956 называют фашистами и "восставшими радикалами", которые боролись против советских памятников.

"Катализатором венгерского кризиса стали действия западных спецслужб и внутренней оппозиции, которую они поддерживали", – утверждает "учебник истории" и дополнительно критикует венгров за то, что они "решили отказаться от сталинского наследия".

Больше о скандале с российским "учебником истории" читайте в статье "Европейской правды".