У Вільнюсі розповіли, як вирішити проблему з експортом вина до РФ через Литву

Вільнюс просить Євросоюз про санкції через те, що через Литву в Росію постачають вино.

Як пише "Європейська правда", про це заявила міністерка економіки та інновацій Аушріне Армонайте, повідомляє LRT.

За словами посадовиці, тільки санкції, які застосовуються уніфіковано по всій Європі, можуть вирішити цю проблему, для чого знадобиться не один пакет обмежень.

Її заяві передувала інформація в ЗМІ, що Литва цього року стала головним постачальником вина до РФ, випередивши Грузію, Італію та Іспанію. За даними литовської статистики, за перше півріччя експорт вина до Росії склав 95 млн євро.

Згідно з повідомленням Митного департаменту балтійської країни, через Литву до РФ заборонено ввозити лише елітні вина вартістю 300 євро і більше за літр, а інших обмежень чи заборон на вино немає.

"Це продукт наших західноєвропейських партнерів. Я вважаю, що це дуже погано. Навіть ті, хто може бути мінімально задіяний у цьому ланцюжку поставок, повинні розуміти, що вони опосередковано сприяють фінансуванню путінського бюджету. А бюджет Путіна фінансує війну в Україні", – зазначила Армонайте.

Вона наголосила, що Литва є одним з найбільших прихильників санкцій проти РФ та її президента Путіна, додавши, що Вільнюс буде продовжувати цю лінію.

"На жаль, деякі європейські компанії все ще продають те ж саме вино. Я хочу сказати, що вартість литовських товарів, зокрема, якщо ми говоримо про вино, в експорті до Росії становить нуль євро", – резюмувала Армонайте.

Раніше повідомлялося, що росіяни користуються калінінградським транзитним поїздом для того, щоб потрапити до Євросоюзу через Литву.

Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ.

8 вересня Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. Там уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речами мандрівників.

Литва після пояснення Єврокомісії попередила, що припиняє впускати авто з російською реєстрацією, крім тих, що їдуть транзитом до Калінінградської області.