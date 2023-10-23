В Вильнюсе рассказали, как решить проблему с экспортом вина в РФ через Литву

Вильнюс просит Евросоюз о санкциях из-за того, что через Литву в Россию поставляют вино.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, сообщает LRT.

По словам чиновницы, только санкции, которые применяются унифицировано по всей Европе, могут решить эту проблему, для чего понадобится не один пакет ограничений.

Ее заявлению предшествовала информация в СМИ, что Литва в этом году стала главным поставщиком вина в РФ, опередив Грузию, Италию и Испанию. По данным литовской статистики, за первое полугодие экспорт вина в Россию составил 95 млн евро.

Согласно сообщению Таможенного департамента балтийской страны, через Литву в РФ запрещено ввозить только элитные вина стоимостью 300 евро и более за литр, а других ограничений или запретов на вино нет.

"Это продукт наших западноевропейских партнеров. Я считаю, что это очень плохо. Даже те, кто может быть минимально задействован в этой цепочке поставок, должны понимать, что они косвенно способствуют финансированию путинского бюджета. А бюджет Путина финансирует войну в Украине", – отметила Армонайте.

Она подчеркнула, что Литва является одним из крупнейших сторонников санкций против РФ и ее президента Путина, добавив, что Вильнюс будет продолжать эту линию.

"К сожалению, некоторые европейские компании все еще продают то же самое вино. Я хочу сказать, что стоимость литовских товаров, в частности, если мы говорим о вине, в экспорте в Россию составляет ноль евро", – резюмировала Армонайте.

Ранее сообщалось, что россияне пользуются калининградским транзитным поездом для того, чтобы попасть в Евросоюз через Литву.

На сегодня все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения относительно давно примененных ограничений на ввоз и вывоз товаров в или из России. Там уточнили, что под запрет попадают в том числе автомобили и некоторые товары вне зависимости от того, являются ли они личными вещами путешественников.

Литва после объяснения Еврокомиссии предупредила, что прекращает впускать авто с российской регистрацией, кроме тех, что едут транзитом в Калининградскую область.