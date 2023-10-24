Зеленський: Україна "рухалась максимально", щоб рішення про переговори з ЄС було цього року

Президент Володимир Зеленський звернувся у вівторок до колегії єврокомісарів, які зібрались в Брюсселі, переконуючи їх у тому, що Україна виконала усі рекомендації Єврокомісії та готова почати переговори про вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на звернення президента.

"Україна максимально швидко рухалася шляхом виконання семи рекомендацій Єврокомісії, які були надані, щоб уможливити політичне рішення вже цього року для відкриття переговорів щодо членства.

Ми зробили чимало, і я сказав би, що набагато більше, ніж можна було очікувати від держави, що зазнала повномасштабної агресії", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не звертається по політичні знижки, а демонструє необхідний політичний темп, адже поділяє підхід, що "рішення мають базуватися на індивідуальних досягненнях країн, які прагнуть стати членами Європейського Союзу".

"Для України топпріоритет – готовність уже цього року до політичного рішення щодо початку переговорів про членство в ЄС. Сподіваюся, що й для Євросоюзу також. Ми заклали міцну основу для цього", – зазначив Зеленський, детально зупинившись на виконанні кожної із семи рекомендацій, які надала Європейська комісія.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив упевненість, що Європейська комісія дасть позитивний висновок для початку переговорів про вступ до кінця цього року.

Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Зазначимо, що про подібний сценарій повідомляло видання Politico. Його джерела сказали, що лідери Євросоюзу ухвалять рішення почати переговори про вступ України до кінця 2023 року, а фактично вони почнуться в такому разі дещо пізніше.