Reuters: Оценка движения Украины в ЕС будет положительной, но может содержать дополнительные условия

Европейская комиссия намерена представить 8 ноября положительную оценку прогресса, достигнутого Украиной в подаче заявки на членство в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия на фоне предстоящего принятия решения о начале переговоров о вступлении с Киевом.

Об этом стало известно агентству Reuters от собственных источников, сообщает "Европейская правда".

"Ожидается, что Киев получит положительную рекомендацию, возможно, при дополнительных условиях, связанных с борьбой со взяточничеством и правами меньшинств, причем последний вопрос был поднят Венгрией", – говорится в публикации агентства.

Оценка будет опубликована в ежегодном отчете Европейской комиссии. В нем будет подробно описано, насколько страны, стремящиеся присоединиться к ЕС, продвинулись в выполнении необходимых экономических, правовых и других критериев.

Что касается других претендентов, то на этой неделе чиновник ЕС заявил, что похожую положительную рекомендацию может получить Молдова.

Что касается Грузии, то, по словам собеседника, "жюри еще не решило", получит ли она официальный статус кандидата на вступление в ЕС.

Ожидается, что во время саммита лидеров ЕС 14-15 декабря будет принято решение о том, начинать ли официальные переговоры о членстве с Украиной, что сейчас является главным приоритетом для Киева.

Любые решения о расширении требуют единодушной поддержки всех членов Евросоюза, чего, по мнению чиновников и дипломатов ЕС, может быть трудно достичь для стран на Западных Балканах.

Зато, по их словам, регион Западных Балкан может получить дополнительную финансовую помощь от пересмотра общего бюджета ЕС, что также должно быть решено на декабрьском саммите.

Предложение Европейской комиссии по пересмотру включает выделение 50 миллиардов евро на поддержку Украины до 2027 года, а также выделение еще 15 миллиардов на борьбу с нелегальной миграцией.

Бюджетные решения также требуют единодушия в ЕС, и некоторые страны-члены попросили также увеличить расходы на борьбу со стихийными бедствиями, такими как лесные пожары и наводнения, сообщают источники.

Президент Владимир Зеленский обратился во вторник к коллегии еврокомиссаров, которые собрались в Брюсселе, убеждая их в том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии и готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Европейская комиссия даст положительное заключение для начала переговоров о вступлении до конца этого года.

Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз начнутся в первом полугодии 2024 года, когда в Совете ЕС будет председательствовать Бельгия.