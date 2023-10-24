Проросійські хакери атакували сайти держорганів Чехії під час "Кримської платформи"

У Чехії сайти Міністерства внутрішніх справ, поліції та пожежників були недоступні близько двох годин у вівторок вранці через кібератаку, за якою стоїть проросійська група хакерів NoName057.

Як пише "Європейська правда", про це інформує портал iDNES.cz.

Речник Міністерства внутрішніх справ (МВС) Чехії Ондржей Кратошка повідомив, що сайти МВС, поліції та пожежників не працювали через так звану DDoS-атаку. Атаки також зазнав сайт чеського уряду.

Хакери з проросійської групи NoName057 похвалилися атакою у Telegram, заявивши, що атакували вісім чеських сайтів, включаючи Сенат, МВС, поліцію, сайт спікерки нижньої палати парламенту Маркети Пекарової Адамової та канцелярію уряду.

Ці атаки, скоріш за все, стали відповіддю на парламентський саміт "Кримської платформи", який відбувається сьогодні у Празі та спрямований на відновлення територіальної цілісності України. Сайт саміту також був недоступний сьогодні вранці через хакерську атаку.

"Ми припускаємо, що атаку здійснили росіяни", – заявив речник спікера нижньої палати парламенту Чехії Мартін Чурави.

На саміті "Кримської платформи" голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл закликав не піддаватись на російську брехню про можливість домовитись з Путіним щодо миру в Україні, оскільки це стане смертним вироком для всієї демократії.

Парламентський саміт "Кримської платформи" проходить 24-25 жовтня у Празі. Раніше спікерка нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова назвала основні цілі зустрічі.

Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників саміту в вівторок назвав досягнення українськими силами повного вогневого контролю над Кримом та прилеглими водами питанням часу.