Голова Сенату Чехії: Якщо піддамось брехні Путіна, підпишемо собі смертний вирок

Голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл закликав не піддаватись на російську брехню про можливість домовитись з Путіним щодо миру в Україні, оскільки це стане смертним вироком для всієї демократії.

Про це Вистрчіл заявив у виступі на відкритті другого парламентського саміту "Кримської платформи", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Прошу вас не піддаватися брехні Путіна. Якщо ми це зробимо, ми не переможемо – тиск кремлівського режиму буде посилюватися… Якщо ми будемо вірити, що з Росією можна домовитися, якщо ми повіримо брехні Кремля, якщо ми дозволимо Кремлю обманювати наших громадян, ми підпишемо смертний вирок не тільки для України, а й для демократії загалом", – переконаний голова Сенату Чехії.

За словами Вистрчіла, завданням парламентарів є постійно пояснювати громадянам своїх країн, чому не можна здаватися, і чому не можна піддаватися на фальшиві обіцянки Путіна.

Він також закликав учасників саміту не втомлюватися від війни та не потрапляти в пастку Путіна.

"Можливо, ви говорите собі або чуєте у своїх країнах, що 608 днів – це вже досить довго… Ми в Європі і не тільки звикли жити в мирі, і жили досить добре. Можливо, саме з цієї причини дехто відчуває втому від війни і не хоче далі допомагати комусь, хто бореться у далекій війні… Водночас треба готуватися до того, що найближчим часом ми можемо стати наступними, якщо ви не будете підтримувати і допомагати", – сказав Вистрчіл.

Парламентський саміт "Кримської платформи" проходить 24-25 жовтня у Празі. Раніше спікерка нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова назвала основні цілі зустрічі.

Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників саміту в вівторок назвав досягнення українськими силами повного вогневого контролю над Кримом та прилеглими водами питанням часу.