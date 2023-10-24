Пророссийские хакеры атаковали сайты госорганов Чехии во время "Крымской платформы"

В Чехии сайты Министерства внутренних дел, полиции и пожарных были недоступны около двух часов во вторник утром из-за кибератаки, за которой стоит пророссийская группа хакеров NoName057.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует портал iDNES.cz.

Представитель Министерства внутренних дел (МВД) Чехии Ондржей Кратошка сообщил, что сайты МВД, полиции и пожарных не работали из-за так называемой DDoS-атаки. Атаке также подвергся сайт чешского правительства.

Хакеры из пророссийской группы NoName057 похвастались атакой в Telegram, заявив, что атаковали восемь чешских сайтов, включая Сенат, МВД, полицию, сайт спикера нижней палаты парламента Маркеты Пекаровой Адамовой и Канцелярию правительства.

Эти атаки, скорее всего, стали ответом на парламентский саммит "Крымской платформы", проходящий сегодня в Праге и направленный на восстановление территориальной целостности Украины. Сайт саммита также был недоступен сегодня утром из-за хакерской атаки.

"Мы предполагаем, что атаку совершили россияне", – заявил представитель спикера нижней палаты парламента Чехии Мартин Чурави.

На саммите "Крымской платформы" председатель Сената Чехии Милош Вистрчил призвал не поддаваться на российскую ложь о возможности договориться с Путиным о мире в Украине, поскольку это станет смертным приговором для всей демократии.

Парламентский саммит "Крымской платформы" проходит 24-25 октября в Праге. Ранее спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова назвала основные цели встречи.

Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита во вторник назвал достижение украинскими силами полного огневого контроля над Крымом и прилегающими водами вопросом времени.