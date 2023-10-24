Досягнення українськими силами повного вогневого контролю над Кримом та прилеглими водами є питанням часу.

Про це президент Володимир Зеленський заявив, звертаючись онлайн до парламентського саміту "Кримської платформи", який відбувається у Празі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Для багатьох у світі Крим був аргументом, що повна деокупація нашої території нібито недосяжна. Російський контроль над Чорним морем та наявність флоту окупанта створювали ілюзію, що домінування Росії в Чорному морі нібито нездоланне", – сказав Зеленський.

Однак, зазначив він, зараз "ілюзії тануть".

"Російський військовий флот більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово втікає з Криму. Це історичне досягнення. Нещодавно російський керівник був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту – вірніше, його залишків на окупованій території Грузії… максимально далеко від українських ракет і морських дронів. Але ми їх всюди дістанемо", – сказав Зеленський.

Крім того, додав він, для російських терористів більше немає жодної безпечної бази та жодного надійного логістичного маршруту в Криму та на окупованих частинах чорноморського та азовського узбереж.

"Станом на зараз ми ще не досягли повного вогневого контролю над Кримом та прилеглими водами, але це буде. Це питання часу", – сказав глава держави.

Парламентський саміт "Кримської платформи" проходить 24-25 жовтня у Празі. Раніше спікерка нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова назвала основні цілі зустрічі.