У парламенті Чехії назвали основні цілі саміту "Кримської платформи" в Празі

Спікерка нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова розповіла про основні цілі парламентського саміту "Кримської платформи", який відбудеться 24-25 жовтня у Празі.

Про це вона розказала в інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

За її словами, основна мета саміту – зібрати всіх спікерів парламентів і представників їхніх країн.

"Я вважаю, що це має велике символічне значення як для Росії, так і для українців. Для Росії – що ми залишаємося єдиними. І водночас для українців – що ми з Україною і наша підтримка непохитна", – сказала Пекарова Адамова.

Вона наголосила, що Крим є частиною України, тому потрібно ще раз голосно заявити, що "ми дотримуємося міжнародного права і жодних змін у цьому немає".

Говорячи про найбільш реалістичний сценарій звільнення Криму, спікерка сказала, що "перш за все треба, щоб Україна виграла війну".

"Я абсолютно впевнена, що це перший крок до цього, треба виграти у війні, а потім мати можливість деокупувати також Кримський півострів, як і усі українські території", – заявила вона.

Пекарова Адамова також заявила, що дуже розчарована позицією глави угорського уряду Віктора Орбана та угорців щодо України.