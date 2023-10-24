Парламент Румунії схвалив придбання винищувачів F-35

Комітети обох палат румунського парламенту з питань оборони у вівторок, у День Збройних сил Румунії, схвалили рішення про закупівлю 32 винищувачів F-35.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунський телеканал Antenna 3.

Оборонні комітети Палати депутатів і Сенату Румунії вирішили схвалити ініційовану Міністерством оборони країни процедуру укладання угод, пов'язаних із закупівлею F-35.

Це – найдорожча в історії Збройних сил Румунії закупівля, вартість якої без урахування ПДВ становить 6,5 мільярда доларів.

Закупівля F-35 була схвалена Вищою радою оборони Румунії у квітні. Після цього Міноборони країни звернулось до парламенту для отримання згоди на початок процесу закупівлі.

Угода передбачає логістичні та тренувальні послуги, авіаційні тренажери й боєприпаси разом із літаками.

На другому етапі Румунія зможе додатково придбати ще 16 F-35.

Нагадаємо, що в країні також діятиме центр навчання на винищувачах F-16, яким користуватимуться й українські льотчики.