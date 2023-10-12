Нідерланди "за кілька тижнів" відправлять свої F-16 для навчання українців у Румунії

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що нідерландські винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські льотчики, протягом кількох тижнів вирушать до нового навчального центру в Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

За словами Оллонгрен, створення навчального центру з підготовки на F-16 у Румунії "йде дуже добре".

"Ми сподіваємось передати Румунії від 12 до 18 літаків (F-16. – Ред.) протягом кількох тижнів, а це означає, що центр може розпочати свою роботу", – додала міністерка.

Глава Міноборони Нідерландів не змогла уточнити, коли її держава передасть Україні перші F-16, але нагадала, що йдеться про 24 винищувачі, решта з яких буде використана для навчальних цілей.

Нідерланди разом із Данією очолюють групу країн, які хочуть допомогти Україні отримати F-16 для протистояння повномасштабній агресії РФ.

У серпні Румунія заявляла, що очікує на необхідні документи, які дозволять розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Тоді глава румунського уряду заявив, що вся логістика для навчань вже підготовлена.

Раніше ЗМІ повідомляли, що для тренувань українців було обрано авіабазу в Румунії та очікуваним місяцем початку навчань називали серпень.