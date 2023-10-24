Парламент Румынии одобрил приобретение истребителей F-35

Комитеты обеих палат румынского парламента по вопросам обороны во вторник, в День Вооруженных сил Румынии, приняли решение о закупке 32 истребителей F-35.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский телеканал Antenna 3.

Оборонные комитеты Палаты депутатов и Сената Румынии решили одобрить инициированную Министерством обороны страны процедуру заключения сделок, связанных с закупкой F-35.

Это – самая дорогая в истории Вооруженных сил Румынии закупка, стоимость которой без учета НДС составляет 6,5 миллиарда долларов.

Закупка F-35 была одобрена Высшим советом обороны Румынии в апреле. После этого Минобороны страны обратилось в парламент для получения согласия на начало процесса закупки.

Соглашение предусматривает логистические и тренировочные услуги, авиационные тренажеры и боеприпасы вместе с самолетами.

На втором этапе Румыния сможет дополнительно приобрести еще 16 F-35.

Напомним, что в стране также будет действовать центр обучения на истребителях F-16, которым будут пользоваться и украинские летчики.