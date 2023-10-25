ЗМІ: Президентка Єврокомісії відповіла колегам, які невдоволені її "проізраїльською" позицією

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відповіла на листа своїх колег, які висловили невдоволення її позицією стосовно ескалації на Близькому Сході.

Із змістом службової записки фон дер Ляєн ознайомився Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії пише, що ЄС працює задля безпеки цивільних осіб "усіх віросповідань і національностей".

Фон дер Ляєн прямо не посилається на отриманий нею лист зі скаргою, але заявляє, що хоче "подякувати колегам, які поділилися своїми думками і почуттями щодо цих дуже складних і емоційних подій".

"Трагічні події, що розгортаються на Близькому Сході, є глибоким джерелом занепокоєння і скорботи для всіх нас… Водночас ми сумуємо через втрати усіх невинних у цьому конфлікті – всіх віросповідань і всіх національностей", – написала вона.

Фон дер Ляєн також додала, що "готова до взаємодії і вислухати занепокоєння і пропозиції" співробітників ЄС.

Раніше стало відомо, що майже 800 співробітників структур Європейського Союзу і всередині ЄС, і за кордоном підписали відкритого листа, в якому висловили розчарування позицією фон дер Ляєн стосовно ескалації на Близькому Сході.

Попри це фон дер Ляєн підтвердила свою позицію щодо підтримки Ізраїлю.

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