СМИ: Президент Еврокомиссии ответила коллегам, которые недовольны ее "произраильской" позицией

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на письмо своих коллег, которые выразили недовольство ее позицией относительно эскалации на Ближнем Востоке.

С содержанием служебной записки фон дер Ляйен ознакомился Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии пишет, что ЕС работает ради безопасности гражданских лиц "всех вероисповеданий и национальностей".

Фон дер Ляйен прямо не ссылается на полученное ею письмо с жалобой, но заявляет, что хочет "поблагодарить коллег, которые поделились своими мыслями и чувствами относительно этих очень сложных и эмоциональных событий".

"Трагические события, разворачивающиеся на Ближнем Востоке, являются глубоким источником беспокойства и скорби для всех нас... В то же время мы скорбим из-за потерь всех невинных в этом конфликте – всех вероисповеданий и всех национальностей", – написала она.

Фон дер Ляйен также добавила, что "готова к взаимодействию и выслушать беспокойство и предложения" сотрудников ЕС.

Напомним, почти 800 сотрудников структур Европейского Союза подписали открытое письмо, в котором выразили разочарование позицией фон дер Ляйен относительно эскалации на Ближнем Востоке.

Несмотря на это, фон дер Ляйен подтвердила свою позицию по поддержке Израиля.

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