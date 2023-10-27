В ОП кажуть, що працюють над запрошенням Китаю на зустріч щодо "формули миру"

Україна працює з державами з різних регіонів, зокрема й із Китаєм, для участі їхніх представників у третій зустрічі щодо "формули миру" на рівні радників наприкінці жовтня.

Про це в інтерв’ю Reuters cказав дипломатичний радник президента України Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда".

За словами Жовкви, у зустрічі на Мальті щодо української "формули миру" візьмуть участь посадовці із 70 країн. Він нагадав, що в попередньому раунді переговорів у Джидді їх було 43, а на першій зустрічі в Копенгагені – 15.

"Ви можете чітко бачити, що кількість країн у порівнянні з Джиддою зростає, і дуже важливо, що це будуть представники країн усіх континентів", – наголосив він.

Жовква відмовився назвати країни, які візьмуть участь у конференції, заявивши, що це може допомогти Москві завадити їхній присутності. Але він уточнив, що Київ працює з "багатьма країнами, зокрема й із Китаєм".

За даними Bloomberg, Китай не візьме участі в зустрічі радників з національної безпеки щодо української "формули миру" на Мальті цими вихідними. При цьому участь Китаю у минулій зустрічі в Джидді глава МЗС України Дмитро Кулеба називав "суперпроривом".

Нагадаємо, чергова зустріч щодо української "формули миру" на рівні радників відбудеться на Мальті 28-29 жовтня.

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" України з десяти пунктів.

Також читайте статтю "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни.