Ердоган підтвердив Зеленському участь Туреччини в зустрічі щодо "формули миру" на Мальті

Президент Володимир Зеленський підтвердив проведення розмови з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у соцмережах.

Під час телефонної розмови голова держави подякував Туреччині за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Також сторони обговорили питання продовольчої безпеки й загострення на Близькому Сході, погодившись із необхідністю "забезпечити захист цивільних осіб та повагу до гуманітарного права".

"Обговорили наступний раунд переговорів щодо "формули миру", який відбудеться на Мальті. Туреччина братиме участь, додаючи свій авторитетний голос і позицію", – зазначив Зеленський.

Як стало відомо напередодні, наступна зустріч щодо української "формули миру" на рівні радників відбудеться на Мальті 28-29 жовтня.

В Офісі президента висловлювали сподівання, що в зустрічі можуть узяти участь понад 50 держав, а за її підсумками очікується схвалення планів утілення пунктів "формули".

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" України з десяти пунктів.

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