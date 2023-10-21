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Ердоган підтвердив Зеленському участь Туреччини в зустрічі щодо "формули миру" на Мальті

Субота, 21 жовтня 2023, 16:42

Президент Володимир Зеленський підтвердив проведення розмови з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у соцмережах.

Під час телефонної розмови голова держави подякував Туреччині за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Також сторони обговорили питання продовольчої безпеки й загострення на Близькому Сході, погодившись із необхідністю "забезпечити захист цивільних осіб та повагу до гуманітарного права".

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"Обговорили наступний раунд переговорів щодо "формули миру", який відбудеться на Мальті. Туреччина братиме участь, додаючи свій авторитетний голос і позицію", – зазначив Зеленський.

Як стало відомо напередодні, наступна зустріч щодо української "формули миру" на рівні радників відбудеться на Мальті 28-29 жовтня.

В Офісі президента висловлювали сподівання, що в зустрічі можуть узяти участь понад 50 держав, а за її підсумками очікується схвалення планів утілення пунктів "формули".

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" України з десяти пунктів.

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