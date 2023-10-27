Bloomberg: Китай пропустить переговори "щодо формули" миру на Мальті
Китай не візьме участь у зустрічі радників з національної безпеки щодо української "формули миру" на Мальті цими вихідними.
Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".
За словами людей, знайомих з цим питанням, до списку учасників входять країни "Великої сімки", Катар, Південна Африка, Індія і Туреччина. Деякі країни, такі як Бразилія і Чилі, візьмуть участь онлайн.
Відсутність Пекіна стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого плану досягнення тривалого і справедливого миру, відзначило агентство.
Україна прагне провести саміт щодо миру наприкінці цього року, і залучення Пекіна до участі в ньому вважається вирішальним для цих зусиль, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, які, як вважають, мають певний вплив на російського президента Владіміра Путіна.
Зустріч на Мальті слідує за аналогічними зустрічами в Данії в червні і Саудівській Аравії в серпні.
Участь Китаю у минулій зустрічі в Джидді глава МЗС України Дмитро Кулеба називав "суперпроривом".
Чергова зустріч щодо української "формули миру" на рівні радників відбудеться на Мальті 28-29 жовтня.
В Офісі президента висловлювали сподівання, що в зустрічі можуть узяти участь понад 50 держав, а за її підсумками очікують схвалення планів утілення пунктів "формули".
"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" України з десяти пунктів.
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